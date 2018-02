Natália Falavigna ganha a prata em competição nos EUA Na primeira competição como campeã mundial de taekwondo na categoria até 72 kg, a brasileira Natália Falavigna conseguiu a medalha de prata na 15ª edição do Aberto dos Estados Unidos, que está sendo realizado em Dallas. Na noite desta sexta-feira (madrugada de sábado no Brasil), Natália perdeu na final para a inglesa Sarah Stevenson, numa reedição da decisão do Mundial da Espanha, no ano passado. Para chegar à final em Dallas, a brasileira teve que passar por outras duas adversárias. A primeira foi a porto-riquenha Rodríguez. Na semifinal, a rival foi a holandesa Annette Van Deursen. A volta ao Brasil está marcada para a próxima segunda. Em Londrina, sua cidade-natal, Natália Falavigna realizará treinamentos visando torneios que serão realizados na Europa em março.