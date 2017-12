Natália Falavigna ganha ouro no Mundial universitário A brasileira Natália Falavigna conquistou nesta quarta-feira o título mundial universitário na categoria até 72 quilos, ao derrotar na final Fan Chiao-Wen, de Taiwan, por 3 a 1. A competição foi disputada em Valência, na Espanha. "Estou muito feliz porque peguei uma chave difícil, contra lutadoras asiáticas, que são leves, rápidas e sempre dão muito trabalho. Felizmente, consegui me soltar e lutar muito bem. Acho que esta vitória é mais uma dádiva de Deus", festejou Natália, que conquistou sua segunda medalha de ouro internacional neste ano - ela já havia vencido o Aberto da Bélgica, e ficado com a prata no Aberto dos Estados Unidos e o bronze no Aberto da Holanda. Como cabeça-de-chave, Natália entrou na segunda rodada. No primeiro combate, passou com tranqüilidade (4 a 0), pela ucraniana Tetyana Yegorova. Em seguida, venceu com dificuldade a sul-coreana Kin Yae Sun, por 2 a 1. "Foi uma luta amarrada, dura. Fiz o pontinho de desempate quando estavam apenas dois segundos para o final", explicou. Na disputa pelo ouro, a brasileira abriu 2 a 0, a chinesa descontou, mas Natália voltou a comandar a luta e marcou mais um ponto. Natália costuma ter bons resultados em território espanhol - foi em Madri que, no ano passado, conquistou o título mundial. Depois de obter mais um título inédito para o País, a lutadora continuará em Valência para torcer pelos outros dez colegas. "Somos um time. Eles me deram muita força e vou procurar fazer o mesmo pelos outros brasileiros", afirmou a lutadora, que estuda Educação Física na Unopar (Universidade do Norte Paranaense).