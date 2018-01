Natália Falavigna vence Aberto da Bélgica de taekwondo A brasileira Natália Falavigna derrotou a australiana Amy Ash por 8 a 2 na final do Campeonato Aberto da Bélgica de taekwondo, até 72 quilos, em Herentals, e conquistou o seu primeiro título em 2006. A campeã mundial de taekwondo até 72 quilos, entrou como cabeça-de-chave, na segunda rodada e venceu até com certa facilidade as três lutas que disputou. Natália estreou contra a polonesa Katarzyna Kalinowska e sequer precisou dos três assaltos de dois minutos para liquidar a luta. No início do segundo, o combate foi encerrado quando a brasileira marcou 8 a 1 e alcançou o limite de sete pontos de diferença. Em seguida, ela bateu a venezuelana Natali Maza por 7 a 3. O torneio na Bélgica encerrou o giro da seleção brasileira de taekwondo pela Europa.