Natalia luta pelo bronze no tae kwon do A brasileira Natalia Falavigna Silva venceu a italiana Daniella Castrignano por 6 a 3 pela repescagem da categoria 67 quilos do torneio olímpico de tae kwon do e agora vai enfrentar a venezuelana Adriana Carmona pela medalha de bronze. Natalia até agora ganhou quatro lutas e perdeu três. Adriana Carmona derrotou a jordaniana Nadin Dawani por 11 a 8.