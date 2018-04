Natália se destaca na vitória do Brasil A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu ontem sua segunda vitória na fase final do Grand Prix. O time derrotou a China por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 31/29) em Tóquio, Japão, com grande apresentação da oposto Natália, que fez 19 pontos e teve boa parceria com a levantadora Dani Lins. Amanhã, a equipe enfrenta a Holanda, às 3h30 de Brasília.