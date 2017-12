Náutico e Ulbra se enfrentam na Superliga O Shopping Jaraguá/Náutico (SP) joga nesta terça-feira, às 20 horas, contra a Ulbra/São Paulo F.C. (RS) no ginásio do Morumbi, pela segunda rodada da Superliga masculina de vôlei, com transmissão do SporTV. A Ulbra começou o campeonato vencendo o Bento/Union Pack (RS) por 3 sets a 0, no ginásio da Ulbra, em Canoas (RS).