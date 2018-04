Náutico joga pelo sonho do acesso

Com 63 pontos, o Náutico é o vice-líder e pode confirmar o acesso até com derrota, isso se Bragantino ou Vitória não vencerem ou, ainda, se a Ponte Preta for derrotada. Em situação tão favorável, o técnico Waldemar Lemos vai contar com força máxima.

A Ponte também pode dar passo decisivo rumo à 1.ª Divisão contra o ABC, em Campinas. Para subir, além de vencer, precisa que Bragantino ou Vitória não vença.

No duelo contra o ABC, o time ganhou reforço no banco de reservas, já que o técnico Gilson Kleina foi absolvido no julgamento realizado ontem no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão contra o Criciúma.

Na 4.ª colocação, o Bragantino depende só de suas forças para o acesso. O time enfrenta o ameaçado de rebaixamento ASA.

Situação parecida vive o Vitória, 5.º colocado, que joga em casa contra o São Caetano, primeiro na zona de rebaixamento. Precisa vencer e torcer por tropeço da equipe de Bragança. Para complicar, o técnico Vágner Benazzi dificilmente poderá contar com o meia Marquinhos, contundido.

O Sport, 6.º colocado, sabe que as chances de acesso são remotas, mas segue confiante. A boa notícia é que o técnico Mazola Júnior terá todos os titulares.