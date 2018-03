Nautico: Sentindo a falta de Acosta no ataque Nome: Clube Náutico Capiberibe Fundação: 7/4/1901 Presidente: Maurício Cardoso End: Av. Rosa e Silva, 1.086, Recife (PE) Site: www.nautico-pe.com.br O Náutico sentirá muito a falta de um uruguaio. O atacante Acosta, hoje no Corinthians, foi artilheiro do time em 2007 com 19 gols e ainda não teve um substituto que pudesse fazer a torcida esquecê-lo. O time pernambucano lutará pelo menos por uma vaga na Copa Sul-Americana. Pesa a favor do clube a manutenção do técnico Roberto Fernandes, responsável pela arrancada do time na reta final do Brasileiro de 2007. pontos no ranking da CBF: 1084 ranking geral: 22º Série A 2007: 15º lugar TÉCNICO: Roberto Fernandes principal título:Distrito Federal (2007). >último clube: Brasiliense (2007) ESTÁDIO: Aflitos localização: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1086 - Recife (PE) capacidade: 30 mil pessoas inauguração oficial: 25/6/1939 ELENCO GOLEIROS Eduardo, André Sangalli e David ZAGUEIRO S Everaldo, Vágner Silva, Márcio Santos, Onildo e Fabio Silva LATERAIS Serginho, Ruy, Nino, Berg e Alessandro VOLANTES Paulo Almeida, Ticão, Tales, Radamés, Rafael e Eduardo Erê MEIAS Geraldo, Laborde, Otacílio, Helton, Marcelinho, Alex Sandro e Igor ATACANTES Felipe, Warley, Kuki, Danilo Lins e Wellington