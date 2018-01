Navajas critica horário da final do vôlei A final do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei nem começou e o técnico Ricardo Navajas, da Wizard/Suzano, já se mostra irritado. A série decisiva em melhor-de-três partidas entre sua equipe e a Ulbra/São Paulo começa no sábado, às 20h30, no ginásio do Morumbi, com transmissão da SporTV. O problema, para o treinador, é o horário do segundo jogo. Navajas não gostou nada da decisão ser disputada às 18 horas de terça-feira, no ginásio Municipal Paulo Portela, em Suzano. "Trata-se de uma falta de respeito com o esporte, com Suzano e a Ulbra. Nosso esporte precisa ser tratado de forma mais séria, pois não é brinquedo", esbravejou o treinador. Maior ganhador da história do Paulista - são 12 anos no comando, 11 finais e oito títulos -, o treinador da equipe de Suzano justifica: "O horário é ridículo, pois jogamos o campeonato inteiro com jogos entre 20h e 20h30 nos dias de semana. Esse horário é complicado, pois vai fazer com que a partida seja acompanhada por um público menor do que o habitual e ainda não terá a mesma audiência na transmissão pela televisão."