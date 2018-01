Navegador compete sozinho na Brasilis O termo aventura nada tem a ver com a participação de André Freitas na próxima regata Eldorado Brasilis, que será disputada em janeiro de 2003, num trajeto de 1300 milhas náuticas no litoral capixaba. "É um projeto de vida. Imagine dominar uma embarcação sozinho, ter de poupar o barco, cuidar de cada detalhe sem ajuda de tripulação", diz André, o primeiro que se inscreveu para competir sozinho em um barco de 36 pés. Para se ter uma noção do que isso representa, uma embarcação desse porte costuma ter de cinco a oito tripulantes. Mais ou menos o mesmo número de pessoas que passavam dois, três meses dentro do veleiro oceânico que o pai de André comprou há 22 anos, quando o menino tinha 10 anos. "Eu comecei a velejar com 5 anos, incentivado pelo meu pai. Quando ele comprou o primeiro veleiro, de 25 pés, a gente passava as férias escolares inteirinhas dentro dele. Eu meus dois irmãos e um monte de amigos." Desde então, André não parou mais. Nunca procurou pelo sucesso em competições de iatismo, como as que consagraram os brasileiros Torben Grael e Robert Scheidt, mas leu todos os livros de Amir Klink e é fã da família Schürmam - que cruzaram o mundo pelos mares. Não se considera um velejador, mas um navegador. "Eu fiz tudo isso, optimist, laser, hobie cat porque gostava, mas não tinha um compromisso. Participei inclusive de competições internacionais, como a Semana de Vela de Antígua e a Copa do Rei na Espanha, em 1999. Mas de um ano pra cá desenvolvo projetos de marketing ligados à minha atividade no mar", explica. Para substituir a tripulação, aparelhos especiais a 4ª edição da Eldorado Brasilis, organizada e promovida pela Rádio Eldorado e W60 Marketing Esportivo, vai exigir de André um esforço nada simples de calcular. Serão de 10 a 15 dias sozinho, saindo de Vitória, contornando a ilha de Trindade e voltando à capital de Espírito Santo, competindo pela categoria RGS. André não terá a quem pedir ajuda para funções essenciais como, por exemplo, abrir a vela. "Por isso o meu barco está cheio de adaptações, feitas pela Nautus que é fabricante e me patrocina. Para abrir a vela o normal é ter duas pessoas, uma na proa e outra no pé do mastro, para puxar. No meu caso, a vela estará içada e eu vou controlar um aparelhinho que tem a função de enrolar a vela, basta eu puxar um cabinho." Em tese, muitos dos problemas que podem ocorrer ao longo do percurso estão sob controle. Entre eles, a vigília que André terá de fazer em determinados trechos para evitar a possibilidade de ser abalroado por outra embarcação. Para isso, ele tem a sua "casa de cachorro": "Os três primeiros e os três últimos dias serão os piores, porque a gente vai estar bem na rota dos cargueiros. Então, a Nautus fez o que chamamos de dog house. Eu ligo o piloto automático e entro nessa espécie de cabine, em que eu vou ficar protegido do vento, dormindo em pé, com a possibilidade de acordar de 15 em 15 minutos para monitorar o movimento." André conta que comida não será problema. "É lógico que existem certas restrições para alimentos perecíveis, mas eu vou comer muito macarrão com molho enlatado, desse arroz de pacotinho que não gruda, sucos de frutas de caixinhas e coisas assim." O maior problema que ele supõe terá de enfrentar será a solidão: "Não tem jeito. Já avisei que vou ficar falando pelo rádio com todo mundo, vou levar meus cedês e ver como vai ser. Não tem como ser diferente, até porque tenho um projeto de dar a volta ao mundo."