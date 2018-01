Nayara conquista outro ouro em Madri A baiana Nayara Ribeiro conquistou outra medalha de ouro, neste sábado, na Copa Latina de Natação, em Madri, na Espanha. No primeiro dia, ela já tinha sido a melhor nos 400 metros, livre. Desta vez, venceu os 800 m, livre, com o tempo de 8m33s25. "Não esperava esses resultados. Acho que foi na raça mesmo", afirmou Nayara, que ainda ajudou a equipe de revezamento do Brasil a faturar o bronze no 4x200 metros, livre. O Brasil terminou o segundo dia de competição em terceiro lugar na classificação geral, com 389 pontos, atrás da Itália (443) e França (389).