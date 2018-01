Nazaret vence 8ª etapa da Volta Ciclística de São Paulo Magno Nazaret (Scott/Fadenp/São José dos Campos), neste sábado, foi o vencedor da oitava etapa da Volta Ciclística de São Paulo. O ciclista completou os mais de 200 quilômetros entre as cidades de Ribeirão Preto e Campinas em 5h00min45s. Marcos Novello (Memorial/Santos) foi o segundo colocado, seguido pelo lituano Vladimir Smirnov (Partzan/Bianchi/Itália). Com o resultado, Alex Diniz (Nossa Caixa/Sundown/São Caetano), que completou a etapa no meio do pelotão em 28.º, ficou mais perto do título da prova. Depois de sete dias e mais de mil quilômetros percorridos, ele tem 25h52min34s. Pedro Nicácio (Scott/Fadenp/São José dos Campos) é o segundo na classificação geral e Evandro Portela (DataRo/Pinarello/Blumenau) está em terceiro. "É maravilhoso vencer uma etapa de uma corrida tão importante como essa. Me preparei demais para isso. Acho que a minha equipe ainda tem boas chances de garantir o primeiro posto", afirma Magno. A nona e última etapa da Volta Ciclística de São Paulo será neste domingo, entre as cidades de Jundiaí e São Paulo, a partir das 9h20 com transmissão ao vivo da Rede Globo. Resultado da oitava etapa: 1.º - Magno Nazaret (Scott/Fadenp/São José dos Campos), 5h00min45s 2.º - Marcos Novello (Memorial/Santos), 5h00min49s 3.º - Vladimir Smirnov (Partzan/Bianchi/Itália), 5h00min55s 4.º - Bradley Fairall (Symmetrics Cycling Team/Canadá), 5h00min59s 5.º - Jeovane Oliveira (Nossa Caixa/SME Ribeirão Preto), 5h00min59s Classificação geral após oito etapas: 1.º - Alex Diniz (Nossa Caixa/Sundown/São Caetano), 25h52min34s 2.º - Pedro Nicácio (Scott/Fadenp/São José dos Campos), 25h53min06s 3.º - Alex Arseno (DataRo/Pinarello/Blumenau), 25h53min12s