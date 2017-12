NBA e hóquei, nos EUA, ofuscam Copa ?Detroit ganha a Copa Stanley?. ?Os Lakers voltam à Los Angeles com o terceiro anel de campeão da NBA?. As finais do hóquei e da NBA chamaram mais a atenção dos jornais e torcedores nos Estados Unidos que a ida da seleção de futebol para as oitavas-de-final da Copa do Mundo. As festas no Crew Stadium de Columbus, Ohio, levaram 10.500 pessoas para a frente dos telões nas três rodadas do Mundial, mas milhares de fãs saíram às ruas para comemorar com os Red Wings e Lakers.