NBA: Leandrinho se destaca na vitória do Phoenix Suns Faltando pouco menos de três minutos para o término do terceiro quarto, o brasileiro Leandrinho entrou no lugar de Steve Nash, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, e acabou se transformando em um dos principais destaques na vitória do Phoenix Suns sobre o New Orleans Hornets por 101 a 88, fora de casa, na rodada desta segunda-feira da NBA. Leandrinho fez 15 pontos e registrou um aproveitamento de 100% nos lances livres, com dois cobrados. O brasileiro foi responsável ainda por três rebotes e uma assistência. Com o resultado, o Phoenix chegou à 11ª vitória consecutiva, estabelecendo a maior seqüência de resultados positivos na atual temporada da NBA e consolidando sua liderança na Divisão do Pacífico, com 41 vitórias e 17 derrotas no geral. Os outros resultados da rodada foram: New Jersey Nets 84 x 109 Sacramento Kings Charlotte Bobcats 105 x 106 Miami Heat (após uma prorrogação) Denver Nuggets 115 x 101 Memphis Grizzlies Utah Jazz 90 x 85 Orlando Magic Los Angeles Lakers 96 x 103 San Antonio Spurs