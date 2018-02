Neco Padaratz é bicampeão no surfe O brasileiro Neco Padaratz conquistou o bicampeonato do WQS, a divisão de acesso do surfe mundial. Ele foi eliminado nas quartas-de-final da etapa de Sunset Beach, no Havaí, mas foi o suficiente para garantir o título inédito - é o único a conseguir ser campeão em dois anos consecutivos. O vencedor da etapa de Sunset Beach, a última da temporada, foi o norte-americano Andy Irons, que já tinha garantido o título de 2004 no WCT, a primeira divisão do surfe mundial.