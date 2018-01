Neethling volta para o Troféu Brasil A despedida do sul-africano Ryk Neethling, após o encerramento da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), teve tom de até breve. O nadador defenderá o Pinheiros, de São Paulo, no Trofeú Brasil, de 2 a 8 de maio, também em Belo Horizonte, mas em piscina olímpica. Ryk Neethling foi o grande destaque na etapa de Belo Horizonte, enquanto Thiago Pereira brilhou entre os brasileiros, ao ganhar as duas únicas medalhas de ouro do País - nos 200m e nos 400m medley. No total, o Brasil ganhou 27 medalhas no fim de semana, totalizando 45 na Copa do Mundo. Ryk Neethling, de 28 anos, levou neste domingo ouro nos 50 metros (21s44) e nos 200 metros (1m45s35), ambos no estilo livre. Com isso, chegou a 5 vitórias nas 5 provas que disputou em Belo Horizonte (as outras foram nos 100m livre, 100m medley e 50m borboleta). E somou 33 medalhas nas oito etapas da Copa do Mundo, levando quase US$ 100 mil em premiação para todos os resultados. Ídolo nacional - Thiago Pereira, de 19 anos, teve tratamento de estrela em Minas, tanto por parte da torcida quanto os políticos que foram à piscina neste domingo, incluindo o governador Aécio Neves. Com o sucesso nas últimas competições, ele já é apontado como sucessor de Gustavo Borges, que se aposentou. "Ele tem medalha olímpica e eu não. Sou finalista olímpico e tenho ouro no Mundial de Indianápolis. Mas uma medalha olímpica... Acho que estou no caminho certo, cada ano abaixo um pouco os meus tempos", disse Thiago Pereira, ao comentar a comparação com Gustavo Borges. Classificação geral - O Brasil foi o país que mais medalhas conquistou na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo. Mas, das 27 vezes que um brasileiro subiu ao pódio, apenas 2 foram para receber o ouro (ambas com Thiago Pereira) - foram também 9 de prata e 16 de bronze. Com isso, o Brasil terminou em 6º lugar na classificação geral da etapa de Belo Horizonte. O melhor país foi a Rússia, que somou 13 medalhas, mas conseguiu 9 de ouro, além de 1 de prata e 3 de bronze.