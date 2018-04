Negociação desanda e Splitter volta à Espanha durante locaute

Na mesma semana em que as negociações entre franquias e jogadores da NBA desandaram de vez, Tiago Splitter tratou de escolher a proposta mais vantajosa e fechou com o Valencia. O pivô catarinense estará à disposição do clube espanhol enquanto durar o locaute determinado pelos patrões da liga. O contrato é temporário e prevê que, assim que houver um acordo, ele se reapresentará ao San Antonio Spurs.

Mais duas semanas de jogos foram canceladas. Não haverá partidas até o dia 15 de dezembro, pelo menos. O conflito trabalhista já atinge 139 dias e é responsável pelo cancelamento de 324 partidas, o que perfaz 26% da temporada regular.

Os tribunais norte-americanos já acusam o acolhimento de demandas dos atletas. A primeira foi apresentada em nome de Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Kevin Durant, Kawhi Leonard e Leon Powe.

"Em vez de competir para contratar os serviços dos jogadores, os demandados se uniram e conspiram para eliminar essa competição entre eles por meio de boicotes de grupo, negativas pactuadas para evitar acordos e restrição de acordos para estabelecimento de preços", diz a ação, que pede o triplo dos prejuízos calculados pelos jogadores a título de violação das leis antimonopólio.

A última proposta elaborada pelas franquias que foi rejeitada previa a divisão em duas partes iguais dos ingressos de dinheiro entre proprietários de equipes e jogadores. No acordo anterior, os jogadores recebiam 57%.

A NBA alega que perdeu US$ 300 milhões na temporada passada, e que 22 das 30 equipes fecharam seus balanços no vermelho.