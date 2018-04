Negrão quer jogar por muito mais tempo O atacante Marcelo Negrão, símbolo da primeira geração que conquistou o ouro olímpico do vôlei, parece não se cansar nunca: aos 31 anos, embarca neste sábado para o Japão, onde pretende jogar por cinco temporadas. O jogador revelou que a grave contusão que teve no joelho em 2001, quando defendia a seleção brasileira, serviu de alerta para sua carreira. "Fiquei parado um ano e oito meses e isso serviu de lição para mim. Antes, estava jogando no ?automático? e dizia que ia parar de jogar aos 30 anos. Tudo na minha vida caminhava para trás: não tinha o tesão de jogar e a vida particular também não estava boa. Quando vi que corria o risco de ter de deixar de jogar, me esforcei para voltar. E as coisas começaram a andar de novo", contou. "Estou ansioso. Nunca joguei em um clube japonês, mas sei que lá estão investindo muito no vôlei. O time do Osaka tem mais um estrangeiro, o Kalé, um brasileiro naturalizado japonês. E dois jogadores da seleção de lá. Por isso é cotado como um dos favoritos ao título. Sei que os japoneses são muito legais, mas muito rígidos. Quando o estrangeiro vai para lá, é para ser campeão. Se não consegue, é capaz de nem renovar contrato", afirmou o campeão olímpico. Quando voltar, Marcelo Negrão ainda pensa em jogar em algum clube brasileiro antes de encerrar carreira: "Quero ser o Oscar do vôlei. Enquanto tiver time, vou estar jogando. Acho que o Oscar não parou... Pararam com ele!" O maior problema para o jogador será ficar longe da mulher, Ísis, e do filho, Gabriel, de apenas 15 dias. "Eles vão para lá em dezembro, quando o Gabriel estiver maior. Mas pode escrever: ele vai ser jogador de tênis. Lidar com grupo é muito complicado. Tem aquele problema de vaidade...", disse Marcelo Negrão.