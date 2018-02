Nelsinho agora apela para o mistério

Tenso com a possibilidade de ver o Corinthians rebaixado, chateado com as especulações sobre seus substitutos e cheio de desfalques para enfrentar o Grêmio, o técnico Nelsinho Baptista resolveu adotar tática que pouco utiliza desde que assumiu o Corinthians: o mistério. O treinador não poderá contar com os atacantes Dentinho e Finazzi (cujo pedido de efeito suspensivo foi negado), nem com os laterais Iran e Gustavo Nery, machucados. Nenhum viajou a Porto Alegre. Ontem à tarde, o Corinthians treinou no Beira-Rio, casa do Internacional, que pode salvar o time do Parque São Jorge, se vencer o Goiás no Serra Dourada. Mas a visita ao estádio colorado nada revelou: Nelsinho comandou apenas um bate-bola e teve uma longa conversa com os jogadores. "O time eu só vou avisar antes do início da partida", despistou o treinador. "Tenho muitas opções, quero amadurecer as idéias." As alternativas para o ataque são Arce, Wilson e Clodoaldo para duas vagas. Os três juntos, só durante o jogo, em caso de desespero. O mais provável é que os dois primeiros comecem jogando. "Estou muito empolgado com esta chance, estou esperando por ela faz tempo", declarou Wilson. No meio, devem jogar Moradei, Carlos Alberto e Lulinha, com Amaral na ala-direita e Everton Ribeiro na esquerda. Embora o treinador não confirme, Fabio Ferreira, Betão e Zelão formarão o trio de zagueiros. Hoje de manhã, novamente no Beira-Rio, o Corinthians fará um treino com os portões fechados. "A primeira parte vai ser fechada mesmo, para que a gente possa trabalhar com mais calma, com mais privacidade", justificou. "Será um momento nosso." Embora repita que fará mudanças no time - "tudo o que for preciso para ganhar" - o técnico não admite improvisações. "Qualquer que seja a formação adotada, nós já treinamos ou jogamos com ela." Apesar da indisfarçável apreensão dos jogadores, o técnico Nelsinho Baptista faz questão de negar que o time esteja abatido. "Não tem nada a ver com o lado psicológico", afirmou. "Claro que eles ficaram chateados depois de perderem para o Vasco, mas não tem ninguém abatido aqui." Os jogadores tentam seguir o mesmo discurso, mas não conseguem. "A gente sabe que jogar no Corinthians é pressão sempre, então temos que nos acostumar", disse Fábio Ferreira. Nelsinho só se irritou quando lhe perguntaram se ficaria no clube em 2008 e se ficava chateado com as especulações sobre seu substituto. "Isso você tem que perguntar para a diretoria."