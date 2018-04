Nelsinho esbanja otimismo: ''''Estamos prontos para vencer'''' Nelsinho Baptista deixou a calma de lado diante de tantas críticas ao Corinthians e resolveu abolir com o discurso cauteloso. "Nosso grupo é excelente, está bem treinado e pronto para ganhar do Goiás", garantiu o técnico, esquentando ainda mais o decisivo duelo contra o rebaixamento de amanhã. No último trabalho na capital paulista, o treinador dedicou bom tempo aprimorando o setor ofensivo. Nelsinho conversou bastante com Lulinha, Dentinho e Finazzi, e acredita desembarcar na segunda-feira com os três pontos na bagagem. "Demonstramos superioridade diante do Flamengo (1 a 2) e contra o Atlético-PR (2 a 2) e não traduzimos em gol. Agora, temos enorme obrigação de melhorar neste aproveitamento", disse. "Se não ganharmos, a situação fica perigosa. Mas estou bastante confiante após o desempenho nos trabalhos da semana", observou. Num termo futebolístico bastante usado, Nelsinho garantiu ter acertado os últimos "detalhes" no trabalho de ontem. Ele orientou o posicionamento defensivo para não ser surpreendido com as bolas paradas de Paulo Baier e aprimorou a colocação para os rápidos contragolpes. "Estamos prontos."