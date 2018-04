Nelson Piquet ataca direção do automobilismo brasileiro

SÃO PAULO - Polêmico como sempre, Nelson Piquet partiu para o ataque neste sábado, 26, e criticou duramente a direção da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Durante entrevista no circuito de Interlagos, onde foi acompanhar a disputa do GP do Brasil de Fórmula 1, ele reclamou bastante da entidade quando foi questionado sobre o futuro dos jovens pilotos no Brasil.

"A CBA está cheia de gângsteres. Eles não têm responsabilidade, não têm regras", acusou Piquet, que atacou diretamente alguns integrantes da entidade, como o presidente Clayton Pinheiro e o dirigente do Conselho Técnico Esportivo Nacional (CTDN), Nestor Valduga. "O presidente não sabe nem o que é automobilismo. Tem uns caras, como o Valduga, que são ladrões. Tem gente que só quer saber de dinheiro."

Procurado pela reportagem, Valduga ficou bastante irritado com a "inconsequência" de Piquet e classificou as declarações do ex-piloto como "infundadas". Ele também disse que pretende tomar providências sobre as acusações, prometendo, inclusive, buscar seus direitos na Justiça.

"Isso é totalmente absurdo. Acho que ele (Nelson Piquet) está chateado porque o filho dele (o piloto Geraldo Piquet) foi suspenso pelo tribunal da CBA. E ele debitou essa suspensão à minha pessoa", rebateu Valduga.

Piquet garantiu que revolucionaria as regras atuais caso assumisse o comando da CBA - hoje, o presidente da entidade é eleito pelos votos dos representantes das federações estaduais. "A primeira coisa que eu ia fazer é mudar o critério de votação, que seria feito pelos pilotos. Tem cara há trinta, quarenta anos vivendo do automobilismo, sugando", reclamou.

HOMENAGEM. Piquet será homenageado nesta edição do GP do Brasil pelos 30 anos do seu primeiro título na Fórmula 1. Assim, ele irá pilotar neste domingo, antes da largada da corrida, o mesmo carro da Brabham com o qual foi campeão em 1981. Serão quatro voltas na pista de Interlagos.

Atualizado às 22h40 para correção de informação