Nenê pede Vasco intenso para superar o Flamengo em decisão

"Não podemos pensar no que aconteceu, precisamos focar no futuro. Temos que apresentar a mesma intensidade que tivemos no primeiro jogo contra eles. Corremos do primeiro ao último minuto e tem que ser assim, do início ao fim, com muita garra e determinação. Não podemos vacilar em nenhum momento, porque clássico é decidido no detalhe. Não temos que pensar na vantagem, pois se você entrar para empatar, acaba perdendo. Nosso time apresentará a mesma dinâmica e entrará em campo com pensamento na vitória. Agora se no final a vitória não vier e ocorrer um empate, estarei feliz também, pois assim estaremos classificados", disse.

Nenê admitiu que a ansiedade para o clássico com o Flamengo não é só dele, mas de todos no Vasco. E o meia prometeu que o time vai superar as recentes atuações irregulares para se classificar à decisão do Campeonato Carioca.

"São jogos que todos os jogadores gostam de jogar. Se trata de uma partida decisiva, um clássico. Existe tensão, adrenalina, a dimensão é enorme e atmosfera diferente. Então, vou dar mais do que meu máximo, fazer o melhor para ajudar o time na conquista da vitória. Tivemos muitos jogos seguidos, e é normal não jogar bem em todos. Nós estamos voltando a ter a mesma intensidade de antes, mas creio que podemos melhorar, na verdade sempre podemos evoluir. Vencer é o mais importante, mas queremos conquistar vitórias convencendo", afirmou.