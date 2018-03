Nenê prega cautela contra Santos-AP, mas cobra vitória do Vasco na Copa do Brasil O meia Nenê pregou cautela nesta terça-feira, às vésperas da estreia do Vasco na Copa do Brasil, contra o Santos-AP, na quinta, em Natal. Ciente das mudanças no regulamento da competição, que dá a classificação ao visitante que empata na primeira fase, o experiente jogador admitiu que conversou com o grupo sobre a possibilidade de empatar fora de casa. Mas prometeu jogar pela vitória.