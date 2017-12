Nenê vive expectativa de disputar Carioca pela 1ª vez: 'Estou muito ansioso'

"Vamos defender nossa conquista do ano passado. Será muito gratificante ganhar o Carioca pelo time que me acolheu no Brasil em 2015. Espero poder ajudar ao máximo o grupo para conquistarmos o campeonato", afirmou o jogador ao site oficial do clube.

Para Nenê, o principal reforço do time na temporada foi ter conseguido manter os jogadores que participaram da queda para Série B no ano passado. O atacante ainda destacou a importância de misturar jovens da base com os mais experientes do grupo.

"A ideia é manter a sequência positiva que tivemos no final do ano passado no Brasileiro. Em relação aos garotos, está sendo muito boa essa mescla. Temos jogadores experientes e precisávamos dessa juventude para dar uma renovada no grupo. O ambiente e o contato estão ótimos. Em Pinheiral, passamos tranquilidade para eles. Isso é muito positivo para o clube", opinou.

Nenê será titular do Vasco na partida deste domingo contra o Madureira na estreia dos clubes no Carioca. "Estou com uma grande expectativa para a temporada. Estou muito ansioso e com saudades de jogar. A preparação foi intensa e todos trabalharam muito. Estamos confiantes em uma boa estreia", finalizou o jogador.