Nepal inicia rali de 4,5 mil quilômetros com riquixás

Mais de 60 equipes de "pilotos" de todo o mundo darão a largada neste sábado, no Nepal, ao 4º Rali de Riquixás. Os 170 participantes farão um percurso de 4,5 mil quilômetros, partindo de Katmandu, capital nepalesa, para cruzar a Índia com destino a Pondicherry, no sul do país. A bordo dos pequenos veículos de três rodas e motores de apenas 150 cilindradas (metade da força de um cavalo), os participantes poderão escolher seu próprio itinerário. Segundo a agência britânica de eventos The Adventurist, que organiza a iniciativa, "a estrada está aberta a interpretações". Selva fechada "Você decide o nível de aventura que quer viver", dizem os organizadores. "Se quiser encarar o deserto, vá em frente. Se quiser passar por uma selva fechada, a escolha também é sua." Para evitar que os motoristas se percam, serão estabelecidos pontos de encontro ao longo do trajeto. O evento tem como objetivo levantar fundos para duas instituições de caridade na Índia. Cada equipe teve de levantar pelo menos 1 mil libras (R$ 3,2 mil) para participar da corrida, que terá duração de suas semanas. Quando nasceu, em 2006, o rali foi programado para ser um evento anual, mas agora ocorre três vezes por ano. O percurso é alterado a cada corrida para que os candidatos experimentem "novos desafios". "Quando as equipes sobrevivem a uma das provas, é hora de tentar algo ainda mais difícil", diz a The Adventurist. "Montanhas íngrimes, trilhas sujas, selvas tropicais e tempestades são apenas alguns dos cenários que oferecemos para que os participantes tenham aventura garantida." Depois que cruzam a linha de chegada, os participantes se reúnem para uma partida de críquete e fazem uma pequena confraternização regada a bolo e chá inglês. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.