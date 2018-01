Neptunus vence Regata Rio-Santos Uma das mais disputadas dos últimos anos, a 51ª Regata Santos-Rio terminou neste domingo. O título ficou com o barco Neptunus, que cruzou a linha de chegada à 1h45min36, no tempo real de 37h40min36. O barco Magia, comandado por Lars Grael ? que perdeu a perna em um acidente ? foi o quarto a chegar no Rio, após o Sorsa e o MMC. Lars considerou positiva a colocação, dizendo que os ventos fortes favorecem barcos grandes.