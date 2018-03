Neto é destaque no Mundial da UCI Um caminho pouco comum para um brasileiro, o bicicross, esporte radical sem tradição no País, está sendo trilhado por Ângelo Neto, de 21 anos, 1,75 metro e 75 quilos ? de ?massa muscular?, garante. Há três anos, Ângelo decidiu mudar-se para Rentinton Beach, que fica em uma região da Califórnia considerada a meca dos praticantes de esportes radicais, ?assim como Los Angeles é a terra do cinema...?, compara. Ângelo, que já foi vice-campeão mundial da ABA (American Bicycle Association) é uma das atrações do Mundial de Bicicross da União Ciclística Internacional (UCI), que termina neste domingo, no Parque Brasil 500, em Paulínia, no interior de São Paulo, cidade natal de Ângelo. Leia mais no Estadão