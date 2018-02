New England Patriots vence mais uma na NFL

Mesmo não jogando tão bem quanto o esperado, o New England Patriots venceu o New York Jets por 20 a 10 na noite de ontem (domingo), chegando à marca de 14 vitórias e nenhuma derrota, cada vez mais perto de se igualar ao Miami Dolphins de 1972, quando foi campeão de forma invicta. Do outro lado da tabela, o Miami Dolphins desta temporada comemora sua primeira vitória com o triunfo por 22 a 16 sobre o Baltimore Ravens, evitando o vexame de terminar a temporada sem vitória alguma. Mesmo assim, o time continua sendo o pior da Liga. Em compensação, a péssima campanha lhe dará a primeira escolha do Draft da NFL no ano que vem. Outros times que comemoram no domingo foram o Tampa Bay Buccaneers, o Green Bay Packers e o Indianapolis Colts, que conquistaram os títulos de suas respectivas divisões. Confira os resultados da NFL: Quinta, dia 13 Houston Texans 31 x 13 Denver Broncos Sábado, dia 15 San Francisco 49ers 20 x 13 Cincinnati Bengals Domingo, dia 16 Cleveland Browns 8 x 0 Bufallo Bills Kansas City Chiefs 17 x 26 Tennessee Titans St. Louis 14 x 33 Green Bay Packers Miami Dolphins 22 x 16 Baltimore Ravens New England Patriots 20 x 10 New York Jets New Orleans Saints 31 x 24 Arizona Cardinals Pittsburgh Steelers 22 x 29 Jacksonville Jaguars Tampa Bay Buccaneers 37 x 3 Atlanta Falcons Carolina Panthers 13 x 10 Seattle Seahawks Oakland Raiders 14 x 21 Indianapolis Colts Dallas Cowboys 6 x 10 Philadelphia Eagles San Diego Chargers 51 x 14 Detroit Lions New York Giants 10 x 22 Washington Redskins Segunda, dia 17 Minnesota Vikings x Chicago Bears