New Zealand abandona e Alinghi vence O barco suíço Alinghi ganhou o primeiro ponto da decisão da America?s Cup, neste sábado, após o abandono do Team New Zealand, defensor do título. A tripulação do barco da Nova Zelândia, que não perdia desde 1995, teve de deixar a primeira regata da série melhor-de-nove, no Golfo de Hauraki, em Auckland (NZE), por causa da quebra de um mastro que suporta a vela maior ? fabricada em fibra de carbono, a peça partiu.