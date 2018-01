New Zealand "respira" em Auckland Depois dos 3 a 0 do sindicato suíço Alinghi na melhor-de-nove regatas da America?s Cup, o sindicato local Team New Zealand, que defende a taça em Auckland, está com sorte para compensar falhas mecânicas e táticas: chamaram o tático francês Bertrand Pace na terça-feira e a quarta regata foi adiada dois dias por vento inadequado (neste sábado haverá nova tentativa). Assim, ganharam tempo para adaptação do tripulante ao Golfo de Hauranki. O movimento de VIPs é intenso em Auckland. O Príncipe Albert faz lobby com Ernesto Bertarelli, o bilionário patrono do Alinghi, para levar a base da próxima edição da America?s Cup para Mônaco. Pela primeira vez na história centenária da America?s Cup, se o Alinghi vencer, o campeão será representante de um país que não tem mar. Sua defesa seria no Mar Mediterrâneo e Bertarelli estaria selecionando em qual porto seria sua base ? há boatos fortes sobre Lisboa. E a skipper Dawn Riley anunciou em Auckland a campanha do sindicato francês K-Challange, com base em Marselha, para a próxima America?s Cup, em 2006 ou 2007. O patrono é o instituto nuclear francês CEA, que providenciará 60 milhões (US$ 64,50 milhões).