A principal preocupação é conseguir fazer Jadson ocupar o setor direito do ataque como uma espécie de ponta. "O Ney me deu essa oportunidade. Por ser o primeiro jogo gostei do resultado", afirmou o jogador.

O lateral Cortez treinou com os companheiros e deve voltar à equipe após ser poupado no fim de semana por sentir dores no adutor da coxa direita. / F.F.