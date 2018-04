Neymar condenado por danos morais Neymar foi condenado ontem a pagar R$ 15 mil ao árbitro Sandro Meira Ricci por danos morais. No ano passado, o atacante, após Ricci marcar pênalti para o Vitória contra o Santos, escreveu no Twitter: "Juiz ladrão, vai sair de camburão''. A defesa alegou que foi um amigo do jogador que escreveu a ofensa. O juiz Afonso de Barros Faro Júnior, do Fórum de Santos, não aceitou.