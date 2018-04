Por conta da decisão do treinador e do Sul-Americano Sub-20, ficaremos privados de testar o ataque que, ao menos neste momento, é o melhor que poderíamos ter: Neymar e Fred. Neymar está no Peru, lutando por uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos, motivo mais do que nobre para desfalcar o time principal. Mas é um desperdício constatar que Fred, que nem poderá jogar pelo Fluminense na estreia do time na Libertadores, verá o jogo com a França em sua sala de televisão. Neymar e Fred nunca jogaram juntos com a amarelinha. O endiabrado craque do Santos ainda pertencia às divisões de base quando o tricolor disputou a Copa de 2006, tendo até marcado um gol em terras alemãs. Quando Neymar chegou à seleção principal, Fred estava às voltas com um ano cheio de contusões, que acabou tendo um final feliz com o título brasileiro.

Não é porque jamais os vi juntos que não posso prever um futuro de muitos gols e alegrias para uma dupla que tem tudo para marcar época. Se conseguirem trazer para o País a eternamente perseguida medalha de ouro olímpica e ainda conquistar a Copa do Mundo em nossas terras, eles escreverão seus nomes na galeria das duplas inesquecíveis, como foram, por exemplo, Bebeto e Romário. Por que defendo Neymar e Fred como titulares do nosso ataque? As razões são simples, e são muitas. Razões que passam, sobretudo, pela química dos estilos, algo fundamental para um duo ofensivo. E já que falei em Bebeto e Romário, vale comentar, mais uma vez, a magia dessa dobradinha histórica.

Bebeto era um jogador veloz, de toques precisos e grande capacidade de finalização. Apesar desse estilo, preferia ficar longe do bololô da grande área. Caia pelos flancos e gostava de ser lançado em velocidade.

Romário também era veloz - sobretudo no início da carreira - e gostava de ser lançado. Mas, ao contrário de Bebeto, tinha na grande área o seu habitat. Na clássica definição de Cruyff, o Baixinho era o gênio da grande área. Com um toque sutil, tirava os zagueiros da jogada e finalizava de maneira mortal. Enquanto a marca registrada de Bebeto era o voleio, a de Romário era o toquinho desconcertante, irritante, bem no cantinho. Embora Neymar e Fred estejam longe da dupla de 1994 - que combinava um atacante brilhante, Bebeto; com Romário, o maior centroavante de todos os tempos, segundo ninguém menos do que Tostão -, acredito que a nova dupla possa realizar tabelinhas capazes de nos devolver o carinho pelo ataque da seleção.

Como Romário, Fred é um predador da grande área, que finaliza de primeira e sabe se colocar como poucos. Tem a capacidade de executar tanto um voleio à la Bebeto quanto reeditar os toquinhos de Romário.

Tem porte físico para aguentar o tranco do futebol moderno, mas sabe usar a força sem esquecer o talento. Na atual temporada, marcou nada menos do que oito gols em cinco jogos e mostra sede de reconquistar a camisa amarela. Sobre Neymar, 19 aninhos neste sábado, não preciso dizer mais nada. Já escrevi bastante sobre o maior craque brasileiro da atualidade, que pode vir a ser um gênio do esporte. Como Bebeto, o garoto gosta de cair pelos lados da área e, quanto a invade, é para definir com estilo. Mano é um técnico muito inteligente e certamente já vislumbrou esses dois jogando juntos. Quando isso acontecer, reviveremos tempos gloriosos das nossas duplas de ataque.