Neymar e seus anjos da guarda

Neymar não navega sozinho nas ondas de um mito. O craque precoce tem ao seu redor profissionais e familiares que administram sua carreira, sem descuidar um minuto. Atuam como anjos da guarda do garoto de 19 anos, apontado como o novo fenômeno do futebol. O cabeça de tudo é seu pai, Neymar da Silva Santos, o homem que disse não ao Real Madrid e ao Barcelona.

O filho obedece ao pai de olhos fechados e vive em harmonia com os outros assessores, cada um responsável por uma área. É o caso de Eduardo Musa, do departamento de marketing do Santos, designado para cuidar de Neymar. Musa zela pela agenda, dá conselhos sobre como se comportar e falar em público, cobra presença do craque nas visitas à fonoaudióloga e à psicóloga contratadas só para atendê-lo.

No fim de outubro, um dia após marcar os quatro gols da vitória do Santos sobre o Atlético-PR, Neymar fez um bate e volta durante a folga até Nova York. Tudo para atender ao convite da Liga Profissional de Futebol dos EUA para entregar a bola do jogo entre New York Red Bulls, de Henry, e o Los Angeles Galaxy, de Beckham. O craque santista tem patrocínio da Red Bull.

O esforço faz parte do plano de projetar o atacante no exterior. Nas últimas semanas, a prioridade tem sido eventos voltados para o público japonês, pensando na disputa do Mundial de Clubes, em dezembro. Além de eventos de patrocinadores, as raras aparições na televisão são garantia de alta audiência. Dois dias após voltar dos EUA, ele foi ao Programa da Hebe, na RedeTV!, e rendeu recorde de audiência para a emissora.

Estética. O cabeleireiro Cosme Salles tem notado que a agenda de Neymar está cada vez mais disputada nos últimos tempos. O atacante, que costumava ir ao salão para aparar o moicano, hoje pede para ser atendido no CT, aos sábados. "Ele me liga quando tem um tempinho e eu vou correndo. Em 30 minutos está pronto", diz Cosme, que garante: raramente conversa sobre futebol com o cliente ilustre. "A gente comenta mais a semana de cada um, nem falamos de bola."

Responsável pelas três tatuagens do craque, o tatuador Adão Rosa é outro acionado com frequência. "Da última vez ele me mandou um e-mail logo que o filho nasceu (no fim de agosto). Escrevemos o nome Davi Lucca, com duas coroas, como num quadro que ele ganhou de presente." Além do nome do filho no braço, ele homenageou a mãe e a irmã com tatuagens nos antebraços.

Até o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, guarda lembranças deste episódio. "O pai do Neymar chegou com cara de bravo na minha sala, acompanhado pelo garoto. Ele pedia minha ajuda para convencer o menino a não fazer tatuagens. Então perguntei o que ele queria tatuar, achando que ele iria responder um dragão, uma sereia, imagens que encantam os jovens. Quando o Neymar disse que era o nome de sua mãe e irmã, relaxei e disse que não haveria problema. O pai ficou bravo comigo durante um tempo."

Mas não é só na parte estética que Neymar faz questão de se cuidar. Há 12 anos, ele frequenta a Igreja Batista Peniel, em São Vicente. Por falta de tempo, tem ido apenas uma vez por mês. Em entrevistas, o pastor Newton Lobato, que conhece o craque desde pequeno, garante que o dízimo recebido pela igreja é de R$ 13 mil, mas é possível que o valor supere os R$ 40 mil.

Terapia familiar. O cuidado do clube com Neymar envolve também sua família. "Não adianta nada darmos atenção apenas ao garoto. É preciso que todos aqueles que estão a sua volta entendam as mudanças que estão acontecendo e estejam preparados para vivenciá-las também", explicou o presidente santista.