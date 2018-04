Neymar luta por marca que Pelé não tem

Neymar é movido a desafios e costuma se destacar mais quando a adversidade é maior. A conquista do tetracampeonato paulista é uma motivação especial para ele, e terá um significado especial porque é uma das poucas marcas que Pelé não atingiu na irretocável carreira. E Neymar pode conquistar o quarto título seguido com apenas 21 anos de idade.

Talvez por isso, sábado passado ele tenha se ajoelhado no gramado do estádio Romildo Ferreira depois da vitória nos pênaltis sobre o Mogi Mirim e demonstrado tanta emoção pela classificação para a final. Como também pode ter sido um gesto de agradecimento por ter chegado às decisões das cinco edições do Estadual que disputou. E esta pode ser a da sua despedida, porque a negociação para que ele se transfira para o Barcelona depois da Copa das Confederações está em andamento.

Porém, num ponto Neymar fica muito atrás do Rei, que passou 11 anos sem perder um jogo para o Corinthians, e de Robinho, que, além de ter surgido para o futebol na conquista do Campeonato Brasileiro contra o arquirrival, nunca perdeu para o time de Parque São Jorge.

A final deste ano é a terceira que Neymar disputa contra o Corinthians e, por enquanto há equilíbrio. Em 2009 ele perdeu para o time que tinha Ronaldo Fenômeno como destaque, e em 2011 foi à forra.

O Corinthians é o time que Neymar mais vezes enfrentou desde que se tornou profissional: foram 17 partidas, com seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O detalhe que mais chama a atenção é a dificuldade que Neymar tem para balançar a rede corintiana. Ele marcou apenas quatro gols, o que dá a média de um a cada quatro jogos.

Perto do adeus. Dependendo do andamento da negociação com o Barcelona, os jogos do dia 19 contra o Corinthians e do dia 22 diante do Joinville (pela rodada de volta da segunda fase da Copa do Brasil) podem ser os últimos de Neymar na Vila Belmiro.

O clube espanhol já tem o "sim" do craque para chegar na janela do meio do ano, e agora conversa com o Santos para acertar o preço da operação. A intenção é pagar no máximo 25 milhões (R$ 65,5 milhões), porque é a última chance que o Santos tem para vendê-lo (em janeiro, a seis meses do fim do contrato Neymar já poderá assinar com outro clube para ir embora de graça depois da Copa do Mundo).

Uma fonte do Barça diz que a intenção é anunciar a transferência daqui a 15 dias, o que significa: depois que o Paulistão terminar e antes de Neymar se apresentar à seleção no Rio para iniciar os treinos para a Copa das Confederações - Felipão reunirá o grupo dia 27.