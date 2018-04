Neymar vai assinar contrato com o Barcelona nesta segunda-feira

BARCELONA - Todos no Barcelona esperam Neymar de braços abertos. Depois de confirmar sua transferência para o clube espanhol, na noite do último sábado, resta ao atacante brasileiro assinar finalmente contrato com o Barça - o que será feito nesta segunda-feira.

Neste domingo, após a vitória (2 a 0) do time no clássico da cidade contra o Español, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, o técnico Tito Vilanova exaltou a chegada do craque."Parabéns para a diretoria pela contratação do Neymar e também para ele por ter escolhido um projeto esportivo e não um projeto econômico, já que outros clubes ofereceram mais dinheiro", disse. "Tenho confiança de que ele vai se sair bem na Europa e nos ajudar a ser maiores. Suas qualidades são bem conhecidas."

Daniel Alves, lateral-direito do Barça e da seleção brasileira, também comemorou a contratação do amigo. "Neymar chega para fazer história. É um garoto humilde e a única coisa que ele deseja é jogar futebol. E todos vamos ajudar."

MARKETING

Não há dúvidas de que o Barcelona apostou em Neymar como parte de sua estratégia de renovação. Mas outro departamento da equipe também traça planos ousados para o craque: o de marketing.

Fontes do Barcelona confirmaram ao Estado que os planos no clube são de transformar Neymar em uma "marca global". Para os executivos, o atacante já demonstrou sua capacidade de atrair a atenção de empresas e torcedores.

No Barça, tao importante quanto os títulos é a exposição internacional de marketing do clube. Os números falam por si só: a renda média dos últimos anos foi de 480 milhões - 60% disso vem de marketing e, nesse esquema, tão fundamental quanto a própria "marca Barça" são as marcas individuais.

A operação de marketing envolve mais gente que o próprio time de jogadores. São 65 profissionais dedicados à venda do nome do clube e, sem a renda que hoje sai dessa área, o Barça não teria como pagar suas contas.

E é nesse esquema que Neymar irá entrar. Os especialistas não negam: usarão o fato de o craque ser brasileiro, o fato de a Copa ser no Brasil e o fato de ele vir do time de Pelé. Mas o principal será o argumento de que ele representa o "novo" Barcelona.

A operação de marketing vai desde aplicativos para smartphones até turnês pelos "novos mercados". Em seu comando, uma direção que sequer é espanhola, com especialistas estrangeiros e que tratam o clube como uma multinacional.

Com o Barça, Neymar ainda abre as portas para três mercados que até agora pouco conheciam o brasileiro: China, Oriente Médio e EUA.