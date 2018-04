NFL anuncia parceria com o Twitter para transmissão de jogos

Os fãs da NFL têm mais um motivo para comemorar. A partir da próxima temporada poderão acompanhar ao vivo os jogos da Liga de Futebol Americano com transmissão por streaming, todas as quintas-feiras, pelo Twitter. A parceria foi anúnciada oficialmente no próprio microblog do mandarário da Liga, Roger Goodell. "O Thursday Night Football será transmitido por streaming pelo Twitter, os fãs verão mais disso", escreveu.

This fall Thursday Night Football will be streamed live @twitter so fans will see more of this. https://t.co/s6tbr9FjvY — Roger Goodell (@nflcommish) 5 de abril de 2016

As transmissões esportivas por streaming estão criando um novo cenário. Netflix, Google e até a Apple cogitam seguir os mesmos passos do Twitter e Youtube. Esse assunto está tirando o sono das emissoras, que agora se veem obrigadas a fechar grandes contratos com os clubes para não perder a exclusividade.

Concorrentes do Twitter na busca pela parceria com a NFL, as conceituadas Verizon, Yahoo!, Amazon e o popular Facebook perderam a disputa. Os valores da negociação não foram revelados mas, na temporada passada, a Yahoo pagou o valor de US$ 17 milhões (R$ 62 milhões) pela transmissão de um jogo entre Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills.