NFL confirma que fará quatro jogos em Londres em 2017

A cada ano, aumenta o número de partidas que a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NLF, realiza em Londres. Nesta terça-feira, a liga anunciou que serão quatro partidas na capital inglesa no ano que vem, um recorde, ante as três de 2016, por exemplo.

Desde 2007 a NFL joga em Londres, em Wembley. Durante seis anos, realizou uma partida por ano. Depois, foram dois em 2013 e três em 2014 e 2015. Neste ano, pela primeira vez a liga utilizou o não menos lendário estádio de Twickenham, que é, para o rúgbi, o equivalente ao que Wembley é para o futebol.

A partir do ano que vem, serão dois jogos por temporada em Twickenham, que tem capacidade para cerca de 75 mil torcedores, antes os 84 mil de Wembley. Além disso, assim como aconteceu em 2016, a liga visitará o México, no Azteca, na Cidade do México.

Depois, a partir de 2018, a NFL terá, até 2020, pelo menos cinco jogos por ano em Londres, com a inclusão de duas partidas anuais no novo estádio do Tottenham. A liga calcula que tenha 14 milhões de fãs na Grã-Bretanha, sendo 4 milhões deles torcedores ávidos.