NFL desembarca no México mesmo após eleição de Trump

A eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos estremeceu um pouco a relação entre o país e o México, principalmente depois do empresário prometer construir um muro para impedir que imigrantes mexicanos entrassem nos Estados Unidos de maneira ilegal e garantir que expulsaria milhões de pessoas do país vizinho das terras americanas. Apesar do clima "quente", a segunda-feira é um dia de trégua para os dois países. Será a segunda vez em toda a história que um jogo da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, será disputado no México.

Esporte mais popular entre os americanos, o 'football' vive anos de expansão mundial e, depois de colocar jogos oficiais em Londres e Toronto, está de volta ao México, país que recebeu um jogo da liga em 2005 e que é um dos principais mercados da NFL em todo o mundo. "A paixão dos fãs mexicanos é consistente com a crescente base de fãs hispânicos dos EUA", disse a liga, através de um comunicado, exaltando o fato da NFL ter mais de 20 milhões de fãs no México.

Toda essa paixão ficou evidenciada com a alta procura por ingressos para o jogo entre Oakland Raiders e Houston Texans. Todas as 76.000 entradas para a partida no Estádio Azteca se esgotaram em pouco mais de meia hora. "Os fãs de esportes hispânicos valorizam ir ao jogo mais do que os espectadores não-hispânicos", disse Elizabeth Lindsey, especialista em marketing, que ainda destacou que o México possui fortes relações com a Califórnia e o Texas, estados das duas equipes que se enfrentam na noite desta segunda.

MEDIDA 'SEGUE' OS OUTROS ESPORTES DOS EUA

Apesar de parecer inovadora, a escolha do México para sediar os jogos das grandes ligas norte-americanas não chega a ser uma novidade. A Major League Baseball teve alguns jogos disputados no país em 1996 e a NBA tem "noites latinas" e volta e meia alguma partida da temporada regular da liga acontece em terras mexicanas.