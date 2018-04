Nico López é regularizado e pode estrear pelo Inter contra o Corinthians

Se a fase é péssima, o Internacional pode ter uma importante novidade para buscar a reação diante do Corinthians, neste domingo, no Beira-Rio. Principal reforço trazido pelo clube nesta última janela para transferências, o uruguaio Nico López teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e está liberado para estrear.

Contratado por cerca de US$ 11 milhões (R$ 35,9 milhões), Nico López é tratado como grande esperança de dias melhores no Beira-Rio. Destaque do Nacional, do Uruguai, na última Libertadores, ele terá a responsabilidade de ajudar a levantar um time que não vence há oito jogos, e que neste período marcou só sete gols.

Nico López está no BID e pode fazer sua estreia domingo, diante do Corinthians, no Beira-Rio. pic.twitter.com/xnqrYcHShM — S. C. Internacional (@SCInternacional) 27 de julho de 2016

Resta saber se Nico López terá condições físicas de ser titular. O atacante está há uma semana treinando com os novos companheiros e ainda busca a melhor forma. A tendência é que Falcão leve o uruguaio ao menos para ser opção no banco de reservas.

O treinador, aliás, não pode reclamar de falta de opções para armar o sistema ofensivo do Inter. Além de Nico López, ele pode escalar no domingo Vitinho, Eduardo Sasha, Valdívia, Ariel, Brenner, Marquinhos, Aylon, Mike, Yan Petter e Bruno Baio.

Outra boa notícia veio do departamento médico. Falcão recebeu a liberação para utilizar três jogadores que se recuperaram de problemas físicos. Assim, Paulo Cezar Magalhães, Artur e Seijas voltam a ficar à disposição do treinador.