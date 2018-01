Nicolas Almagro é campeão do Torneio de Valência O espanhol Nicolás Almagro venceu o francês Gilles Simon por 2 a 0 (6/2 e 6/3) e conquistou neste domingo o título do Torneio de Valência. Foi a primeira conquista como profissional do jovem tenista, de 20 anos, que disputou o qualifying do torneio. No caminho para o título, Almagro eliminou dois ex-número 1 do mundo, o espanhol Juan Carlos Ferrero, na primeira rodada, e o russo Marat Safin, nas semifinais. "Foi a semana mais importante da minha carreira. É um resultado que vai abrir muitas portas", afirmou o tenista. O Torneio de Valência, que abre a temporada européia de saibro, foi marcado pela eliminação precoce de favoritos - além de Ferrero, os russos Igor Andreev, campeão do ano passado, e Nikolay Davydenko, cabeça-de-chave número 1.