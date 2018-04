Nicolas e Etiene obtêm índice para o Mundial de Natação

Nicolas marcou 1min48s10 nas eliminatórias dos 200 metros livre, que tem o tempo de 1min48s82 como índice. Ele comemorou a sua conquista, mas ressaltou ter outros objetivos para a sequência do Maria Lenk, que está sendo realizado no Rio.

"Acho que começar a competição assim é positivo, mas essa semana vai ser dura, tem muita prova ainda para nadar. O primeiro passo já foi dado. Se Deus quiser vai ser só progressão daqui pra frente. Tenho bastante ambição nos 100m borboleta, apesar de ser a primeira vez que estou nadando, e os 100m livre, no último dia, que é meu ''xodó''", disse.

Já Etiene completou os 100 metros costas em 1min01s00, enquanto o índice é de 1min01s39. "Estou muito feliz, principalmente porque consegui nos 100m que sempre foi uma dificuldade pra mim. Ainda não estou raciocinando, mas tem que ter calma porque ainda tem muita prova pela frente. Meu objetivo eram os 100m e foi atingido e agora é tentar ganhar essa prova à tarde para garantir. Até 2016 tenho que me concentrar nos 100m, porque é a prova olímpica", afirmou.

O Maria Lenk é a principal seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos. Assim, apenas as provas individuais que não tiverem as duas vagas preenchidas ainda estarão em disputa no Brasileiro Júnior e Sênior de Inverno, em Curitiba, marcado para o período entre 14 e 19 de maio. No entanto, quem conseguir índice no Maria Lenk estará assegurado. A composição dos revezamentos vai depender dos resultados da competição no Paraná.

Apesar dos tempos obtidos nas eliminatórias, Nicolas e Etiene ainda não estão garantidos no Mundial, pois as finais da provas serão realizadas ainda nesta segunda, a partir das 17 horas.