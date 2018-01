Nicolas Massú será o adversário de Marcos Daniel no México O tenista chileno Nicolas Massú derrotou, na noite desta terça-feira, o argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e será o adversário do brasileiro Marcos Daniel nas oitavas-de-final do Torneio de Acapulco, disputado no México. Já o argentino Guillermo Coria, cabeça-de-chave número 1 e principal favorito do torneio, foi surpreendido pelo italiano Alessio di Mauro e derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Ainda pelo ATP de Acapulco, o espanhol Alberto Martín derrotou o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 2/6 e 6/2. O argentino José Acasuso bateu o mexicano Santiago González por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/1. O peruano Luis Horna venceu o checo Lukas Dlouhy por duplo 6/4. O argentino Augustin Calleri despachou o equatoriano Nicolás Lapentti por duplo 6/3. Já o também argentino Juan Ignacio Chela avançou após seu compatriota Juan Monção se retirar no terceiro set, quando perdia por 3 a 0 - Chela havia perdido o primeiro por 6/4 e ganhado o segundo por 7/6 (7/4).