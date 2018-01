Nieminen vence seu 1º torneio da ATP O finlandês Jarkko Nieminen, 25 anos, conseguiu sua primeira vitória em um torneio da ATP ao ganhar a final do de Auckland do croata Mario Ancic por um duplo 6/2. Nieminen, sétimo cabeça-de-chave do torneio, chegou à final após uma semifinal muito difícil contra o belga Olivier Rochus, e rompeu a previsão da final, já que com uma aparente facilidade venceu Mario Ancic, quinto cabeça-de-chave em pouco mais de uma hora.