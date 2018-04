Nigéria se classifica e pega a Costa do Marfim Costa do Marfim e Nigéria fazem o clássico das quartas de final da Copa da África, na África do Sul. Ontem, os nigerianos venceram a Etiópia por 2 a 0 e garantiram a segunda vaga do Grupo C. O destaque foi Victor Moses, do Chelsea, que sofreu e converteu os dois pênaltis.