Nigéria vence a França na Copa do Mundo de Beach Soccer

A Nigéria venceu, nesta segunda-feira, a França nos pênaltis, e se manteve na liderança do grupo D da Copa do Mundo de Beach Soccer, disputada na arena de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo as regras do campeonato, as vitórias nos pênaltis valem dois pontos à equipe vencedora, e não três, como os triunfos obtidos no tempo regulamentar. A vitória manteve a Nigéria na liderança do grupo, mas terminou deixando um gosto amargo, uma vez que os africanos venciam por 3 a 1 a trinta segundos do final da etapa regulamentar. Em uma reação relâmpago, no entanto, os franceses marcaram dois gols e empataram o placar em 3 a 3, forçando a disputa de pênaltis, que terminou sendo vencida pelos nigerianos por 4 a 3. Com a vitória, a equipe africana chegou aos cinco pontos no grupo D, dois a mais que a vice-líder Argentina, e se manteve firme rumo à classificação para as quartas-de-final da competição.