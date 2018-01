Nike quer Marion longe de técnico A Nike, que paga US$ 800 mil por ano à velocista Marion Jones, exigiu que a atleta norte-americana deixe de treinar com Charlie Francis, ex-técnico do canadense Ben Johnson que confessou estar envolvido com doping sistemático em seu atleta, junto com o médico Mario Astaphan desde 1981. "Big Ben" Johnson foi dado como positivo na Olimpíada de Seul/88 e perdeu seu recorde mundial de 9s79). Francis confessou sua participação ao jornal "Toronto Star". Na investigação do governo canadense depois de Seul/88, disse que "se algum atleta está limpo, estará entre os derrotados", "Explicamos a ela claramente. Se não deixa Francis agora, será muito tarde para ela e para nós", disse um diretor da Nike, que tem por objetivo lançar uma grande campanha publicitária com Marion Jones para a Olimpíada de Atenas/2004. Quem também vem treinando com Charlie Francis é Tim Montgomery, hoje o recordista mundial dos 100 m, que tem 9s78 e é namorado de Marion.