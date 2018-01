Nikolai trocou a Suíça pelo Leblon Nikolai Hentsch é o próximo brasileiro a competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City. Nik, como é tratado pela delegação do Brasil, participa do slalom gigante, dia 21. Filho de pai suíço e mãe brasileira, Nikolai, de 18 anos, pratica o ski desde os 2. Gosta de jogar futebol, mas só com amigos. Nikolai nasceu e passou quase 17 anos em Genebra, na Suíça. Há um, mudou para o Leblon, no Rio. O sotaque carregado de um português ainda em aprendizado, logo denuncia o trânsito entre os dois países. "Gosto da mentalidade tranqüila dos brasileiros e do jeito que levam a vida", afirma Nik, que fala francês, inglês e português. "Mas as coisas na Suíça funcionam. É um país organizado." No Brasil, Nikolai passa o tempo livre na praia de Ipanema. Quando acabar os Jogos Olímpicos, o atleta deve voltar para a Europa para seguir sua formação universitária. "Devo estudar na Inglaterra. Nunca estudei no Brasil, então não tenho nível para entrar em uma Universidade e estudar em português", afirma, com sinceridade o jovem, que pretende fazer Economia.