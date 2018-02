Nikolay Davydenko avança no Torneio de Roterdã Pela primeira rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui cerca de 750 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da ATP, o tenista russo Nikolay Davydenko derrotou, nesta segunda-feira, o checo Jan Hernych por duplo 6/3. Ele vai enfrentar na próxima rodada o inglês Greg Rusedski, que venceu o checo Robin Vik também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Quem também avançou no torneio foi o francês Gilles Simon, que eliminou o sul-africano Wesley Moodie por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/4) e 6/3. A baixa de última hora do Torneio de Roterdão foi o tenista espanhol Rafael Nadal, que se retirou 12 horas antes do começo dos jogos por causa de uma lesão. Além do número 2 do mundo, o suíço Roger Federer o cipriota Marcos Baghdatis, o russo Marat Safin e o croata Ivan Ljubicic desistiram de jogar a competição holandesa.