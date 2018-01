Nikolay Davydenko conquista o título do ATP de Sopot O tenista russo Nikolay Davydenko, número seis do mundo, conquistou neste domingo o título do Torneio de Sopot, evento realizado na Polônia que conta pontos para o ranking da ATP e distribui mais de 420 mil euros em prêmios, ao derrotar o alemão Florian Mayer por 2 sets a 1. O primeiro set entre os tenistas foi bem equilibrado e Davydenko só conseguiu fechar no tie-break, por 7/6 (8/6). O equilíbrio também foi a marca do segundo e terminou com a vitória de Mayer, que acabou quebrando o serviço do russo e fazendo 7/5. No terceiro, foi a vez de Davydenko quebrar o saque do alemão e fechar o jogo em 6/4. Davydenko era o cabeça-de-chave número um da competição e o grande favorito do torneio.